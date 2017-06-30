Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) планирует сократить время на свои исследования. Данные по топовым, актуальным темам россияне смогут получать через несколько дней после проведения опроса, сообщил «Известиям» глава ВЦИОМ Валерий Федоров. 30 июня центр откроет базу данных ежедневных телефонных опросов «ВЦИОМ-Спутник». Некоторые исследования политических, экономических и социальных аспектов впервые попадут в открытый доступ, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации.

Время от проведения исследования и до получения его результатов пользователями сократится: ВЦИОМ планирует обнародовать данные в течение 5-7 дней с момента проведения опроса, рассказал «Известиям» Валерий Федоров.

- Мир становится быстрым, связным, метимым - всем нужна оперативная информация, а не полугодовая. Мы хотим, чтобы люди пользовались этими данными, и работаем над повышением скорости выкладывания их в открытый доступ. Потому что в общественных дискуссиях, в которых участвуют неравнодушные люди, важны не только идеи и мнения, но и факты, а мы их и предоставляем. На них можно опираться, ими можно оперировать, - подчеркнул глава ВЦИОМ.

Он пояснил, что до сих пор в электронной базе социологического центра были еженедельные и ежемесячные опросы, ежедневные запущены с января 2017 года и данных там больше примерно в семь раз.

- Спустя полгода открываем к ним доступ. Какие-то данные открываем, какие-то нет – общая практика для соццентров. Если собственность на эти данные не оформлена заказчиком только на себя, то все обычно выкладывается в открытый доступ, чтобы желающие могли с ними ознакомиться, - сказал Федоров.

На данный момент проведено более 160 волн «Спутника», опрошено почти 100 тыс. россиян из более чем 4 тыс. населенных пунктов. Опрос проходит по телефону не менее, чем в 80 регионах России по случайной выборке. В день опрашивают 600 респондентов, а за год ВЦИОМ планирует провести интервью с более чем 200 тыс. россиян.

- Эта технология позволяет оперативно измерить общественное мнение по любому вопросу – за 3 дня объём выборки составляет 1800 респондентов, этого достаточно, чтобы статистическая погрешность с 3,5% (для выборки 1600 человек - "Известия") до 2,5%. Таким образом повышается точность полученных данных, - пояснили "Известиям" в пресс-службе ВЦИОМ.

Ежедневный опросник был запущен для оперативного изучения общественного мнения по вопросам актуальной повестки дня, уточнили в пресс-службе.

- На данный момент в архиве «Спутника» ответы россиян почти на 1000 вопросов, и база будет регулярно обновляться. Открытый архив ежедневных опросов содержит данные, отражающие спектр мнений россиян по различным вопросам. В таблицах указаны также пол, возраст, образование, тип населенного пункта, материальное положение и политические предпочтения респондентов, - сказали в пресс-службе.

Опросы «Спутника» проводятся «на злобу дня, отражают реакцию российского общества на актуальные события», отметили во ВЦИОМ. Именно по этой схеме социологи, например, узнавали отношение россиян к ношению хиджабов в школах, декриминализации побоев в семье, повышению НДФЛ, запрету соцсетей для детей, двусторонним отношениям России с Белоруссией, Францией, Китаем, США и другими странами. В публикуемых таблицах, помимо результатов исследования, будут указаны также пол, возраст, образование, тип населенного пункта, материальное положение и политические предпочтения респондентов. В будущем ВЦИОМ планирует провести модернизацию технологической платформы, на которой размещаются данные, сказала «Известиям» руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Фонд общественного мнения (ФОМ) аналогичные ежедневные опросы проводить не планирует, сказал «Известиям» глава фонда Александр Ослон. Однако практику такую он одобряет.

- Бывает просто почта, а бывает срочная. Вывесил вопрос - вечером ответ. Все делается быстро, - сказал он.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что публикация открытых данных ежедневных опросов окажет серьезное влияние на рынок социологии, в том числе электоральной.

- Это поможет и власти, которая может оперативно задать интересующие вопросы, и сообществу социологов и политологов, изучающих общество, и коммерческим игрокам. ВЦИОМ технологически и содержательно сделал серьезный шаг вперед. Рынок российских поллстеров после этого будет серьезно меняться, развиваться, - отметил политолог.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков отметил, что открытие данных будет полезно и для других исследователей – они смогут сравнить их результаты со своими, что позволит обеспечить большую точность.

- Это возможность находить более широкий спектр вопросов для анализа. В аналитической работе используются, как правило, результаты разных социологических центров совокупно. Это дает возможность избежать ошибок, - считает Николай Калмыков.

«ВЦИОМ-Спутник» - третий в мире ежедневный омнибус (исследование, проводимое одновременно для нескольких клиентов и по нескольким темам) и второй телефонный. Кроме России, ежедневные опросы проводятся только в США (компанией Gallup) и в Великобритании (компанией YouGov). Другие исследовательские центры в России проводят лишь еженедельные либо ежемесячные опросы.