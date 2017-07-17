Россия вынуждена предпринять ответные меры из-за отказа США возвращать дипломатическую собственность страны, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что у Москвы не остается выбора, и власти примут «вынужденные меры».

«Это не наш выбор и это будут вынужденные меры. Но они должны последовать», — приводит слова Косачева РИА «Новости».

Политик отметил, что Вашингтон пытается продвинуть «концепцию приоритета национального права над международным». По его словам, мировое сообщество не должно мириться с действиями США, поскольку за ними «скрывается угроза торжества концепции однополярного мира».

Ранее сообщалось, что США не собираются возвращать дипломатическую собственность России без получения «чего-то взамен».