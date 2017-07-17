Сенатор: Россия ответит на отказ США вернуть дипсобственность
Россия вынуждена предпринять ответные меры из-за отказа США возвращать дипломатическую собственность страны, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Сенатор подчеркнул, что у Москвы не остается выбора, и власти примут «вынужденные меры».
«Это не наш выбор и это будут вынужденные меры. Но они должны последовать», — приводит слова Косачева РИА «Новости».
Политик отметил, что Вашингтон пытается продвинуть «концепцию приоритета национального права над международным». По его словам, мировое сообщество не должно мириться с действиями США, поскольку за ними «скрывается угроза торжества концепции однополярного мира».
Ранее сообщалось, что США не собираются возвращать дипломатическую собственность России без получения «чего-то взамен».