Франц Клинцевич считает совершенно нелогичной увязку возвращения российской дипсобственности в США с сирийским вопросом.

«Если бы мы встали на подобную позицию, в России уже давно не осталось бы американской дипсобственности», — цитирует сенатора его пресс-служба.

Ранее зампомощника главы Белого дома Себастьян Горка сообщил, что администрация американского президента изучает вопрос о снятии ареста с дипсобственности России в США. Такое развитие событий возможно лишь в случае, если Москва проявит честность намерений по Сирии, отмечал он.