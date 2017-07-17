В США не намерены возвращать дипломатическую собственность РФ без получения «чего-то взамен». Об этом агентству «РИА Новости» сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме.

В декабре 2016 года администрация бывшего президента США Барака Обамы в рамках нового пакета санкций закрыла доступ к двум жилым комплексам постпредставительства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. На прошлой неделе в Белом доме заявили, что дипсобственность может быть возвращена, если Москва проявит «честность намерений по Сирии».

В Кремле такое условие назвали некорректным и противоречащим международному праву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в качестве ответной меры рассматривается сокращение числа сотрудников посольства США в РФ. Решение по данному вопросу будет принято после встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона в Вашингтоне.