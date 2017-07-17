Большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме», организованном оппозицией высказались против созыва учредительного собрания. Об этом сообщила комиссия плебисцита, состоящая из ректоров ведущих венесуэльских университетов.

Так, из обработанных 95% протоколов, следует, что 98% венесуэльцев не поддерживают инициативу президента страны Николаса Мадуро о созыве учредительного собрания (Конституционной ассамблеи).

Против созыва проголосовали почти 6,4 млн человека, из участвовавших в голосовании 7,2 млн.

Также граждане Венесуэлы высказались за то, чтобы национальные боливарианские вооруженные силы соблюдали конституцию 1999 года и поддерживали решения Национальной ассамблеи – за это проголосовали порядка 98,5% голосовавших. Помимо этого, венесуэльцы поддержали проведение новых правительственных выборов – 98,3%.

Ранее президент страны Николас Мадуро заявлял, что проводимый референдум не может быть признан законным, поскольку в его организации не участвовал Национальный избирательный совет, однако парламентское большинство считает, что с соответствием с конституцией референдум должен быт признан.