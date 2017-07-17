Организация народного референдума оппозицией Венесуэлы говорит о ее единстве и организаторских возможностях. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес.

«Всё это демонстрирует организаторские способности и единство венесуэльской оппозиции, а также ее готовность руководить страной», — написал министр на своей странице в Facebook.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее дал свое согласие на проведение народного референдума, назвав его «внутренним опросом оппозиционных партий», который не будет иметь юридической силы.

На прошедшем в воскресенье референдуме затронули три вопроса. Венесуэльцы должны были решить, согласны ли они с решением президента о созыве учредительного собрания, должны ли национальные вооруженные силы поддерживать решения Национальной ассамблеи и согласны ли они на проведение новых правительственных выборов.

С начала апреля в Венесуэле проходят митинги и массовые беспорядки. Сторонники оппозиции недовольны решением Мадуро созвать Конституционную ассамблею без предварительного народного голосования, считая это нарушением конституции.