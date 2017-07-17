Эксперты ассоциации европейского бизнеса составили список самых недооцененных внедорожников в России, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Рейтинг составлялся на основе показателей продаж кроссоверов на российском рынке в первом полугодии 2017 года.

Самым недооцененным оказался французский кроссовер Peugeot 2008, однако специалисты связывают его неудачу не с качественными характеристиками, а с отсутствием грамотного маркетинга и слишком высокой стоимостью по сравнению с ближайшими конкурентами. За 1,3 млн рублей автомобиль за полгода приобрели всего четыре человека.

На второй строчке расположился корейский SsangYong Actyon — его приобрели 25 человек.

Бронза досталась Haval H8 стоимостью 1,8 млн рублей. Позволить себе такой автомобиль смогли 28 человек. Далее в списке расположился также южно-корейский кроссовер SsangYong Tivoli. Автомобилей этой модели было продано 45 штук.

Замыкает список автомобилей-«неудачников» Subaru XV с продажами в 53 единицы.