Ульяновский автомобильный завод отзывает 70 тыс. автомобилей в России. Об этом сообщает пресс-служба УАЗа.

Как уточнили в пресс-службе, заявленная ранее цифра в 150 тыс. автомобилей, которую приводил Росстандарт, является некорректной.

«Поскольку предполагается проверка трех элементов, на сайте Росстандарта были ошибочно сложены данные по количеству одних и тех же автомобилей», — сказано в сообщении.

Речь идет о моделях «Патриот», «Пикап» и «Карго», которые были реализованы с марта 2014 года по июль 2017 года. Отзыв связан с необходимостью проверки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, в частности планируется проверка тормозных шлангов, жгутов датчика кислорода и трубок сцепления. На заводе отметили, что все услуги по ремонту будут оказаны бесплатно.