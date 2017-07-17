«ГАЗели» оснастят автоматической коробкой передач. Об этом сообщил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

По словам Сорокина, компания уже тестирует автомобили с автоматом, а презентация усовершенствованной «ГАЗели» состоится осенью на выставке ComTrans в Москве. Новая модель получит название «ГАЗель NEXT».

Также глава компании рассказал, что ведется работа над созданием собственной автоматической коробки для автобусов и грузовиков «ГАЗон NEXT».

Помимо этого, в существующих модификациях «ГАЗель NEXT» заменят пятиступенчатую механическую коробку на шестиступенчатую.