В сентябре презентуют «ГАЗель» с автоматической коробкой передач
«ГАЗели» оснастят автоматической коробкой передач. Об этом сообщил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
По словам Сорокина, компания уже тестирует автомобили с автоматом, а презентация усовершенствованной «ГАЗели» состоится осенью на выставке ComTrans в Москве. Новая модель получит название «ГАЗель NEXT».
Также глава компании рассказал, что ведется работа над созданием собственной автоматической коробки для автобусов и грузовиков «ГАЗон NEXT».
Помимо этого, в существующих модификациях «ГАЗель NEXT» заменят пятиступенчатую механическую коробку на шестиступенчатую.