Извержение вулкана на Камчатке вынудило медведей искать новое жилье
Извержение вулкана Камбальный на Камчатке вынудило медведей, обитавших на этих склонах, покинуть место жительства.
На это указали данные авиаучета, представленные сотрудниками Кроноцкого заповедника.
«Исследования проводились в период интенсивного гона медведей — было зафиксировано 13 брачных пар. Отмечено перераспределение плотности зверей, отчасти это связано с пеплопадом из Камбального вулкана, с южной стороны которого выше 600 метров над уровнем моря в этом году медведей отмечено не было», — говорится в сообщении.
Извержение Камбального произошло в марте и длилось несколько недель. В результате значительная территория у подножья вулкана оказалась засыпана пеплом.
Всего в Южно-Камчатском заповеднике зафиксировано 990 медведей. Ученые отмечают, что численность животных стабильная и наблюдаются тенденции роста.Согласно данным авиаучетов 2012 года, тогда в природоохранном резервате обитало 932 медведя.
Медведи заказника ежегодно привлекают десятки съемочных групп и фотографов со всего мира. Хищники позволяют людям подходить довольно близко, так как у них достаточное количество пищи.