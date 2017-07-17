Извержение вулкана Камбальный на Камчатке вынудило медведей, обитавших на этих склонах, покинуть место жительства.

На это указали данные авиаучета, представленные сотрудниками Кроноцкого заповедника.

«Исследования проводились в период интенсивного гона медведей — было зафиксировано 13 брачных пар. Отмечено перераспределение плотности зверей, отчасти это связано с пеплопадом из Камбального вулкана, с южной стороны которого выше 600 метров над уровнем моря в этом году медведей отмечено не было», — говорится в сообщении.

Извержение Камбального произошло в марте и длилось несколько недель. В результате значительная территория у подножья вулкана оказалась засыпана пеплом.

Всего в Южно-Камчатском заповеднике зафиксировано 990 медведей. Ученые отмечают, что численность животных стабильная и наблюдаются тенденции роста.Согласно данным авиаучетов 2012 года, тогда в природоохранном резервате обитало 932 медведя.

Медведи заказника ежегодно привлекают десятки съемочных групп и фотографов со всего мира. Хищники позволяют людям подходить довольно близко, так как у них достаточное количество пищи.