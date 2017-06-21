Специалисты Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу маленькую медведицу.

Животное находилось в Центре 1,5 месяца. За этот период медведица набрала необходимый вес — 15 кг (при поступлении в Центр она весила всего 6 кг).

В апреле истощенное животное в Красноармейском районе Приморья обнаружили рыбаки. Зверь еле передвигался и не убегал от людей, взрослой медведицы-матери так и не обнаружили.