Спасенную в Приморье медведицу вернули в дикую природу
Специалисты Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу маленькую медведицу.
Животное находилось в Центре 1,5 месяца. За этот период медведица набрала необходимый вес — 15 кг (при поступлении в Центр она весила всего 6 кг).
В апреле истощенное животное в Красноармейском районе Приморья обнаружили рыбаки. Зверь еле передвигался и не убегал от людей, взрослой медведицы-матери так и не обнаружили.