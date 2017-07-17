Охотоведы застрелили двух медведей в городе Петропавловск-Камчатский в связи с представляемой угрозой для жизни людей. Об этом агентству ТАСС сообщил начальник отдела государственного охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимир Гордиенко.

«Двух медведей отстрелили охотоведы в субботу и в воскресенье в разных районах Петропавловска-Камчатского. Это были самцы 2,5 и 4 лет. По каким причинам они вышли в город, неизвестно», - цитирует агентство собеседника.

По словам Гордиенко, звери бродили вблизи жилых домов, никто из жителей не пострадал. На данный момент проверяется информация о нахождении зверей в поселке Чапаевка под Петропавловск-Камчатским, в поселке Начики Елизовского района и на территории дачных товариществ в районе города Елизово.

Также Гордиенко добавил, что с начала 2017 года в регионе было отстреляно 19 медведей. Ранее был зафиксирован случай нападения медведя на человека в Усть-Большерецком районе. Пострадавший выжил, однако получил травмы.