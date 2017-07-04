Житель поселка Борового Чебулинского района Кемеровской области заблудился и ровно неделю бродил по глухой тайге без воды и еды, подвергся нападению медведя, но смог скрыться от него на дереве. Всё это время пропавшего мужчину искали спасатели МЧС и Росгвардия.

Региональный главк МВД сообщил, что за помощью обратился брат пропавшего мужчины, который заявил в полицию о звонке пропавшего родственника по мобильному телефону после безуспешных попыток выйти из леса самостоятельно. Мужчина на тот момент уже два дня пытался найти дорогу в соседнюю деревню Алексеевка, куда направлялся изначально, сообщает ИА Flash Siberia.

Поиски пропавшего мужчины начали сотрудники полиции, МЧС, охотоведы. Они определили, что мужчина сбился с пути и вместо движения к одной из деревень ушел вглубь тайги.

«Спустя два дня поисковая группа обнаружила место остановки разыскиваемого в районе заброшенной деревни Дальнесуразово. Здесь были шалаш, кострище и надпись, оставленная на стволе дерева, с указанием направления дальнейшего движения, которую оставил заблудившийся мужчина. Участники операции проследовали по данному маршруту, однако вскоре потеряли след», — сообщает МВД.

Затем к поисковой операции подключили беспилотники Росгвардии, но это не дало никаких результатов. На пятый день розысков при обследовании тайги на вездеходе удалось найти пропавшего мужчину, который был сильно истощен.

Оказалось, что у него не было воды и еды, по глухой тайге он сумел пройти около 40 км вместе со своей собакой, которая сопровождала его всё это время. Кроме этого, мужчина подвергся нападению медведя. На защиту хозяина встала собака, которая отвлекла хищника, тогда как мужчина смог забраться на дерево, что и спасло ему жизнь. В схватке с медведем собака погибла.

Мужчина был доставлен в ближайший населенный пункт, где его осмотрели врачи. Он выразил большую благодарность всем спасателям и полицейским, которые принимали участие в поисках.