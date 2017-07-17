Гималайского медвежонка обнаружил житель Приморья в своем курятнике, о чем мужчина незамедлительно сообщил сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сказано в сообщении на странице Центра реабилитации в соцсети.

«На место обнаружения мохнатой находки выехали сотрудники охотнадзора, изъяли мишку. А пока наши сотрудники добирались до места, мишку посадили в самое настоящее КПЗ. Отсидел мишка в отделении полиции полдня, после чего его доставили в Центр реабилитации», — написали представители Центра, отметив, что еще никогда не забирали зверей из отделения полиции.

Состояние мишки специалисты оценили как удовлетворительное. На данный момент зверек находится на карантине, ему необходима высококалорийная диета для набора веса. Через некоторое время сотрудники поместят его в вольер к другим медвежатам.