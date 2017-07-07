Семья уссурийских тигров сделала сэлфи на фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда».

Трогательные фотоснимки разместили на сайте национального парка. На кадрах видно, как два тигренка устроили беззаботные игры рядом с мамой полосатых хищников. Семейство устроило настоящий «праздник непослушания» перед камерой, то и дело ударяя по камере, словно поправляя угол обзора.

Неугомонные котята кусались и обхватывали друг друга лапами, пытаясь повалить соперника на землю. В итоге авторитет мамы-тигрицы положил конец этой «схватке», и она рыкнула на малышей.

Ученые объясняют такое поведение хищников обучением общаться между собой в ходе развития тигрят и своеобразной тренировкой мыщц.