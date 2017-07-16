После работ по благоустройству открыто движение транспорта на 1-й Тверской-Ямской и прилегающих улицах Москвы, сообщил журналистам руководитель департамента капитального ремонта столицы Алексей Елисеев.

По его словам, движение «на этих участках улично-дорожной сети города осуществляется в штатном режиме».

Планировалось, что движение транспорта будет открыто к 5.00 понедельника, 17 июля. Власти Москвы завершили работы по устройству кабельной канализации и прокладки трамвайных рельсов к Белорусскому вокзалу.