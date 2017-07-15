Движение транспорта с 00:00 субботы до 00:05 понедельника будет перекрыто на 1-ой Тверской-Ямской улице, улице Чаянова, переулке Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до пересечения с 2-ой Тверской-Ямской улицей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта Москвы.

Уточняется, что это необходимо для завершения одновременных работ по устройству кабельной канализации и прокладки трамвайных рельсов.

В пресс-службе добавили, что движение будет частично ограничено на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской улицей, а также на площади Тверской Заставы, улице Лесная и 2-ой Тверской-Ямской.

Для объезда автомобилистам рекомендуется использовать Бутырский Вал, Новослободскую улицу, выезд на улицу Лесная с 3-й Тверской-Ямской.

Напоминаем, что вечером 15 июля будет перекрыто движение на Лужнецкой, Фрунзенской и Пречистенской набережных, а также на улице Лужники с 21.30 до 00.30 в связи с проведением Ночного забега.