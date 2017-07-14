Вечером в пятницу, 14 июля, в Москве зафиксированы восьмибальные пробки, следует из сервиса «Яндекс.Пробки». Затруднения в движении автомобильного транспорта вызваны ливнями.

Серьезные заторы отмечаются на юге, юго-западе и юго-востоке МКАД по внутренней и внешней стороне трассы, Мосводосток работает в усиленном режиме из-за ливня. В Москве действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. На субботу, 15 июля в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града и порывистого ветра.