Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военные принесли человеческую жертву во время языческого праздника.

Кадры заявления Басурина опубликованы на сервисе видеохостинга YouTube, сообщает телеканал «360».

Жертвенное убийство совершили члены 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, ранее состоявшие в запрещенной в РФ группировке «Правый сектор», отметил он.

Басурин отметил, что жертвоприношение совершено во время праздника «Выбор жертвы Перуну».

«Группа военнослужащих… соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 года рождения», — сказал Басурин.