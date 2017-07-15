Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал в субботу журналистам, что ВСУ перебросили в Донбасс восемь гаубиц. Басурин отметил, что тяжелые вооружения вдоль линии соприкосновения запрещены минскими договоренностями.

«Так, в район населенного пункта Артемовска отмечено прибытие восьми гаубиц калибром 152 мм», — сказал Басурин.

Военная операция властей проводится на востоке Украины с весны 2014 года.