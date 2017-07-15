Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики прекратила следствие по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе, жертвами которого стали почти 300 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следственное управление республиканского ведомства.

«После окончания процедуры передачи (обломков Boeing 777 и личных вещей пассажиров. — Ред.), по результатам которой составлены соответствующие протоколы, предварительное следствие по уголовному делу приостановлено», — пояснил представитель Генпрокуратуры ДНР.

Он отметил, что уголовное дело по факту крушения пассажирского лайнера было возбуждено еще в день авиакатастрофы. Передачи фрагментов Boeing и личных вещей пассажиров экспертам из Нидерландов осуществлялись в ноябре 2014 года, сентябре и октябре 2015 года в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что для восстановления точной картины произошедшего необходимы данные объективного контроля, доступ к которым может обеспечить Украина, поскольку полет лайнера находился в зоне ответственности украинских авиадиспетчеров.

Напомним, Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.