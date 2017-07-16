На встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой присутствовали не менее восьми человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали о шести присутствовавших во время этой беседы — сам сын американского лидера, адвокат Наталья Весельницкая, глава предвыборного штаба республиканца Пол Манафорт, зять президента Джаред Кушнер, лоббист Ринат Ахметшин и музыкальный критик Роб Голдстоун.

При этом осведомленный источник телеканала утверждает, что на встрече были еще два человека, один из которых исполнял обязанности переводчика, а другой являлся представителем семьи из России, которая якобы попросила организовать эту встречу.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на лоббиста Ахметшина сообщила, что в качестве переводчика в беседе принимал участие Анатолий Самачорнов, который, в свою очередь, признал, что тогда работал на адвоката Весельницкую.