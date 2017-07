Президент США Дональд Трамп заявил, что фальшивые новости искажают демократию в Америке. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Со всеми этими поддельными анонимными источниками и необъективно поданными, а иногда даже обманчивыми, репортажами, фальшивые новости искажают демократию в нашей стране!», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп неоднократно обвинял некоторые американские СМИ в предвзятом к нему отношении и необъективной подаче информации о нем.

With all of its phony unnamed sources & highly slanted & even fraudulent reporting, #Fake News is DISTORTING DEMOCRACY in our country!