Трамп поблагодарил Капуто за ответ о якобы имевшихся связях с Россией
Президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Майкла Капуто за то, что тот достойно ответил на информацию о возможных связях штаба с российскими властями.
«Благодарю бывшего советника кампании Майкла Капуто за столь мощное объяснение, что не было российского сговора в нашей выигрышной кампании», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Капуто в интервью CNN заявил, что ничего не слышал об обсуждении помощи со стороны России. По его словам, смешна сама мысль о том, что кто-то в кампании мог иметь злой умысел и предать.