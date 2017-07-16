Президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего сотрудника своего предвыборного штаба Майкла Капуто за то, что тот достойно ответил на информацию о возможных связях штаба с российскими властями.

«Благодарю бывшего советника кампании Майкла Капуто за столь мощное объяснение, что не было российского сговора в нашей выигрышной кампании», — написал Трамп в Twitter.

Thank you to former campaign adviser Michael Caputo for saying so powerfully that there was no Russian collusion in our winning campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

Ранее Капуто в интервью CNN заявил, что ничего не слышал об обсуждении помощи со стороны России. По его словам, смешна сама мысль о том, что кто-то в кампании мог иметь злой умысел и предать.