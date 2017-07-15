Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что готов дать концерт в любой точке мира, кроме Донецка и Луганска. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дождь».

Солист «Ленинграда» признался, что в его профессии главное — слушатели, однако в ближайшее время концерты в Донецке и Луганске группа давать не будет из соображений безопасности.

Также Шнуров прокомментировал грядущий концерт в Крыму. По его словам, музыканты приезжают на полуостров «для людей, а не для территории». Отмечается, что концерт «Ленинграда» согласован с Киевом, поэтому украинские власти не внесут группу в черный список, куда ранее попали более 70 российских артистов, давших концерты на территории полуострова.

Группа «Ленинград» станет почетным гостем ежегодного фестиваля «Золотая балка», который пройдет в Крыму 5 августа. На мероприятии выступят как российские, так и украинские исполнители.