Народный артист России Валерий Гергиев встал за пульт Национального оркестра Франции на традиционном концерте Парижа.

Для музыкантов была смонтирована специальная сцена у подножия Эйфелевой башни. Оркестр исполнил произведения Гектора Берлиоза, Джузеппе Верди, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса, Рихарда Штрауса, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича, Модеста Мусоргского и других мировых классиков.

Мероприятие проводится ежегодно на Марсовом поле в день национального праздника Франции — 14 июля. Отмечается, что концерт могли послушать все желающие. По оценкам властей, на Марсовом поле собралось несколько сотен тысяч человек. Концертную программу завершил праздничный фейерверк.

Выступление в Париже входит в гастрольную программу визита дирижера в Западную Европу, которая началась 13 июля на Музыкальном фестивале Рейнгау в Германии.