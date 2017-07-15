Британская поп-рок-группа Depeche Mode представит свой новый альбом Spirit московской публике 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба организатора концерта.

Релиз новой пластинки состоялся 17 марта 2017 года. Концерт группы пройдет на стадионе «Открытие Арена».

14 июля музыканты приехали в российскую столицу после концерта в Санкт-Петербурге. Фанаты встретили музыкантов около гостиницы. Для поддержания порядка были привлечены сотрудники полиции.

В Россию группа приехала в рамках мирового турне, которое стартовало 5 мая в Стокгольме. Depeche Mode даст концерты в Белоруссии, Украине, Варшаве. Завершится европейское турне 23 июля в Румынии.