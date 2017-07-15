Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе саммита G20 в Гамбурге открыла странам «путь в будущее». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Любая попытка наладить диалог, встретиться лицом к лицу, обсудить проблемы, которые до того обсуждались заочно — это путь в будущее, по которому нужно идти. Очень хорошо, что встреча состоялась и два президента смогли посмотреть друг другу в глаза и услышать друг друга», — подчеркнул митрополит.

Он отметил, что результатом этого контакта стала договоренность о перемирии в Сирии, которое соблюдается лучше предыдущих и может спасти жизни многих людей. Кроме того, митрополит Иларион надеется, что встреча глав США и РФ будет способствовать развитию совместных инициатив.

Напомним, 7 июля Россия, Иордания и США подписали в Аммане соглашение о создании зоны деэскалации в трех южных провинциях Сирии: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду. Ранее соответствующая договоренность была достигнута между президентами РФ и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.