Россия и США взаимодействуют в обеспечении прекращения огня в зоне деэскалации на юге Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По югу Сирии, о чем шла речь между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в плане прекращения огня, действительно осуществляется взаимодействие», — сказал Песков.

Ранее сообщил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров, безопасность в зоне прекращения огня на первых порах обеспечит военная полиция РФ.

Напомним, 7 июля представители России, Иордании и США подписали в Аммане соглашения о создании зоны деэскалации в трех южных провинциях Сирии: Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда.

Дональд Трамп 10 июля в своем Twitter написал, что соглашение о прекращении огня в юго-западной части Сирии, достигнутое на саммите G20, принесло реальное перемирие.