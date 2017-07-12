Уже на следующей неделе новый посол России в Турции Алексей Ерхов должен приехать в Анкару. Для дипломата турецкий берег — место хорошо знакомое, где с 2009 по 2015 год он работал генеральным консулом. По словам посла, тот факт, что в турецкую командировку приходится ехать после трагических событий в конце 2016-го, когда в Анкаре был убит его предшественник Андрей Карлов, накладывает дополнительную ответственность. Дипломат считает, что главная задача, стоящая перед ним на новой должности, — это наращивание положительной динамики в двустороннем сотрудничестве между Москвой и Анкарой. В интервью «Известиям» Алексей Ерхов рассказал о своем восприятии Турции, предпосылках устранения разногласий по Сирии и визовых проблемах.

— Как вы охарактеризуете отношения Турции и России? Наши страны — партнеры, друзья, соседи?

— Не стоит противопоставлять эти понятия. Россия и Турция — и партнеры, и друзья, и соседи. У нас нет выбора — мы живем рядом и обязаны договариваться. Нам жизненно необходимо вести диалог и сотрудничать. Тем более, подчеркиваю, многих вещей, которые есть у Турции, у нас нет. И наоборот, того, что есть у нас, нет у Турции. Например, это прежде всего газ и энергоносители. Поэтому мы должны идти вперед, заключать коммерческие сделки, всегда быть готовыми к сотрудничеству. Так что противопоставлений здесь быть не может.

— Несмотря на высокий уровень российско-турецких контактов и положительную динамику отношений, между Москвой и Анкарой сохраняются существенные разногласия по сирийскому урегулированию. Вы видите предпосылки для устранения этих разногласий?

— Я пока не в курсе деталей, поскольку только еду в Турцию. А детали здесь очень важны. Но если подняться над суетой и посмотреть на вещи с макрополитической точки зрения, то, уверен, при серьезном, заинтересованном, товарищеском двустороннем диалоге у нас есть возможности для того, чтобы выйти на определенные формулы по самым разным вещам, в том числе по сирийскому вопросу. Формулы, которые могли бы позволить обеим сторонам соблюсти интересы друг друга. Надо садиться и продолжать разговор.

— Если есть положительная динамика и в то же время разногласия, что в таком случае сближает Москву и Анкару?

— Не может быть единения взглядов и мыслей во всем — это невозможно в межгосударственных отношениях. У каждого государства свои национальные интересы, которые выражаются в его внешней и внутренней политике. Поэтому ожидать, что у нас во всем будет трогательное единство взглядов, наверное, неправильно. Если у нас в чем-то разные точки зрения на тот или иной вопрос, я лично считаю, что это попросту лишний повод для того, чтобы специально обученные люди — специалисты садились и время от времени сверяли часы, поясняли друг другу свои подходы. На этой основе взаимопонимания и возникают если не консенсус, то наработки общего видения тех или иных вещей. По Сирии у нас сейчас очень плотные ткани взаимодействия по самым разным направлениям, субъектам и представителям. И понимание друг друга есть. Свидетельство тому — те достижения, которые уже имеются в астанинском процессе. Если мне удастся внести собственный вклад в расширение сферы понимания, то буду считать свою задачу на посту посла достаточно успешно реализованной.

— До сих пор между Турцией и Россией существуют визовые ограничения — в частности, для российских журналистов нужна виза для работы в Турции.

— И аккредитация нужна.

— Для вас как человека, шесть лет отработавшего генеральным консулом в Стамбуле, урегулирование визового вопроса находится среди приоритетных задач?

— Я шесть лет состоял на консульской службе и как бывший консульский работник живо интересуюсь визовой проблематикой. В данном случае речь идет об очень сложном комплексе вопросов в наших отношениях с Турцией. В комплексе визовых проблем — отражение и состояния дел в торгово-экономической области, сфере безопасности, в туристической сфере и т.д. Поэтому тема визовых ограничений присутствует в поле постоянного внимания наших двух министерств иностранных дел. Если всё будет по плану, то через несколько дней у нас пройдет очередной раунд межмидовских консульских консультаций, в ходе которых обязательно будет обсуждаться визовая проблематика.