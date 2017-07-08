Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили «Турецкий поток», строительство АЭС «Аккую» и урегулирование конфликта в Сирии.

«Как вы знаете, общение достаточно интенсивно. Подробно сверили часы по реализации «Турецкого потока», строительству АЭС «Аккую», состоялся отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Встреча президентов России и Турции прошла в рамках саммита G20 в немецком Гамбурге.