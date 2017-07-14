Путин заявил, что был приятно удивлен умением Трампа слушать
Президент России Владимир Путин заявил, что был приятно удивлен умением президента США Дональда Трампа слушать. Об этом пишет «Интерфакс».
Первая личная встреча двух лидеров состоялась на саммите G20 в Гамбурге.
«Не знаю, как у него с другими собеседниками, но у нас — и я его слушал внимательно, когда он формулировал свои идеи, предложения по развитию сотрудничества, но и он, что бывает не всегда, но для человека, который работает с людьми, это чрезвычайно важно — уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать», — сказал президент.
Путин также отметил, что если диалог глав двух государств будет идти «в человеческом смысле», то у него есть шанс на дальнейшее развитие.