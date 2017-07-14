Президент России Владимир Путин заявил, что был приятно удивлен умением президента США Дональда Трампа слушать. Об этом пишет «Интерфакс».

Первая личная встреча двух лидеров состоялась на саммите G20 в Гамбурге.

«Не знаю, как у него с другими собеседниками, но у нас — и я его слушал внимательно, когда он формулировал свои идеи, предложения по развитию сотрудничества, но и он, что бывает не всегда, но для человека, который работает с людьми, это чрезвычайно важно — уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать», — сказал президент.

Путин также отметил, что если диалог глав двух государств будет идти «в человеческом смысле», то у него есть шанс на дальнейшее развитие.