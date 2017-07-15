Взрыва при обезвреживании подозрительного предмета в Петрозаводске не было. Об этом заявили в Росгвардии, пишет ТАСС.

По словам представителя ведомства, для обезвреживания подозрительной сумки использовался гидроразрушитель. Произведенные гидроудары сопровождались громкими хлопками.

«После осмотра было установлено, что в сумке находились личные вещи», — говорится в сообщении.

Ранее в Петрозаводске на площади Гагарина недалеко от железнодорожного вокзала обнаружили бесхозную сумку. Местные жители проинформировали об этом органы внутренних дел, после чего карельское управление МВД временно оцепило прилегающую территорию.