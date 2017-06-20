Задержан подозреваемый в нападении с ножом на сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге на Марсовом поле 12 июня

«Мы подтверждаем, что подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОН задержан. Это произошло накануне», — сообщили в Главном следственном управлениии СК по северной столице.

Мужчина ударил бойца ОМОН в спину ножом, однако сотрудник Росгвардии был в бронежилете.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».