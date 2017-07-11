Росгвардия будет защищать военнослужащих и готова судиться с теми, кто распространяет «предвзятые обвинения и клевету» в адрес военных.

Как сообщила во вторник, 11 июля, пресс-служба Росгвардии, в ведомстве не станут терпеть безосновательные и предвзятые обвинения СМИ, пишет «Газета.ру». Также в Росгвардии опровергли обвинения в чрезмерной жесткости при предотвращении «провокационных акций».

Сотрудники Росгвардии выполняют свои прямые обязанности по пресечению беспорядков в ходе несогласованных акций и митингов, отметили в ведомстве. Авторы материалов, содержащих клевету, «прикрываются лишь благородными целями, в том числе называя себя «борцами с коррупцией», отмечается в сообщении.