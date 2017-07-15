Российская туристка, пострадавшая от нападения вооруженного мужчины с ножом в отеле в Хургаде, оказала активное сопротивление злоумышленнику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах России в Египте Артема Полякова.

Он отметил, что россиянка проявила большую смелость и это, возможно, спасло ей жизнь. «Она оказала самое активное сопротивление преступнику, напавшему на нее с ножом в Хургаде… Она отбивалась от ножа, поэтому наибольшее число ран у нее осталось на руке», — пояснил поверенный.

По словам Артема Полякова, преступник не ожидал такого отпора от иностранки и переключился на других туристов.

Кроме того, временный поверенный в делах РФ в Египте сообщил, что во время схватки нападавший задел ножом лицо россиянки в нескольких местах. Сейчас гражданка РФ находится в каирском военном госпитале, там она пройдет полное обследование, речь также идет о пластической хирургии. Состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное, однако туристка до сих пор находится в психологически неспокойном, постшоковом состоянии.

Напомним, накануне 28-летний мужчина с ножом пробрался по берегу на территорию пляжа в одном из отелей Хургады и напал на туристов. В результате погибли две гражданки ФРГ, еще четыре, в том числе россиянка, получили ранения.