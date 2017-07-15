Напавший на туристов в египетской Хургаде мужчина действовал по указанию ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ). Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источник в спецслужбах в Каире.

По данным издания, атаковавший туристов мужчина связывался с боевиками ИГ через интернет. Власти Египта пока не подтверждают это. Напомним, 28-летний мужчина попал на территорию отелей Хургады, пробравшись по берегу с общественного пляжа. В результате нападения погибли две туристки из Германии, еще четыре, в том числе россиянка, получили ранения. Злоумышленник был задержан.

«Известия» ранее сообщали, что россиянку уже выписали из госпиталя «Эс-Салям». Вице-консул РФ в Хургаде Эльдар Ибрагимов сообщил, что сейчас она чувствует себя хорошо. Пострадавшую направили в одну из больниц в Каире для дальнейшей консультации со специалистами, в том числе с пластическими хирургами.

Напомним, в результате нападения женщина получила неглубокие, но многочисленные ранения.