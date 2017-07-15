Глава МИД Германии Зигмар Габриэль направил соболезнования близким жертв нападения на туристов в одном из отелей в египетской Хургаде. Слова сочувствия глава внешнеполитического ведомства ФРГ опубликовал в микроблоге министерства в Twitter.

«Я ошеломлен этим трусливым злодеянием. Мои соболезнования семьям погибших», — написал министр.

.@sigmargabriel zur Attacke in #Hurghada: Ich bin sehr bestürzt über dieses feige Verbrechen.Mein tiefes Beileid den Familien der Ermordeten — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) July 15, 2017

Ранее власти Германии подтвердили гибель двоих граждан ФРГ в результате нападения на туристов в одном из отелей Хургады. Злоумышленник, вооруженный ножом, пробрался на территорию отеля по берегу. 28-летний мужчина напал на иностранцев, отдыхавших на пляже. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре - гражданки Армении, Чехии и России - получили ножевые ранения различной степени тяжести.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего. По имеющейся информации, злоумышленник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются версии теракта и бытового конфликта.