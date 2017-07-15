Число пострадавших в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси в Иркутске возросло до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного Минздрава.

«В ДТП пострадали 14 человек, один человек отказался от госпитализации. В медицинские учреждения города доставлено 13 человек. Им оказывается вся необходимая помощь», — пояснили в министерстве. Состояние здоровья пострадавших и степень полученных ими повреждений не уточняются.

Инцидент произошел днем 15 июля на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, маршрутный микроавтобус Ford Transit столкнулся с легковушкой Mazda лоб в лоб.