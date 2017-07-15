Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Якутии на карьере «Юбилейная», принадлежащем компании АЛРОСА. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления ГИБДД по республике Александр Рощин.

Пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что будет возбуждено уголовное дело.

«В Мирнинском районе Якутии на карьере «Юбилейная» днем 14 июля произошло ДТП со смертельным исходом, есть пострадавшие. Дело передано следственный комитет (СК) по республике для возбуждения уголовного дела, идет расследование произошедшего», – сказал Рощин.

По последним данным, один из водителей спровоцировал опрокидывание транспорта.

По словам врачей, пострадавшие в ДТП находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.