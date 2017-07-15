Восемь человек с различными ранениями доставлены в больницу после столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Иркутске. По данным ГУ МВД по Иркутской области, авария произошла в субботу днем ​​на улице Рабочего Штаба в столице Приангарья.

По предварительной информации, пострадали шесть пассажиров маршрутки и два человека, находящихся в салоне иномарки.

Сообщается, что микроавтобус Fiat и легковой автомобиль Mazda столкнулись лоб в лоб. Сейчас на месте происшествия работают следователи: изымаются видеорегистраторы и проводится опрос очевидцев ДТП.