Погодные аномалии лета 2017 года в дальнейшем будут повторяться чаще, предупреждает советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

Об этом он заявил в ходе форума МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» в Вытегре.

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год - это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — сообщил советник главы государства.

Он пояснил, что подобные явления связаны с потеплением в Арктике и сокращением температурного контраста между полюсами и экватором. «Это приводит к увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе», — отметил Александр Бедрицкий.

Советник также подчеркнул важность учета климатического фактора при реализации мер по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности, поскольку это является необходимым условием снижения рисков для жизнедеятельности населения и для проведения спасательных операций.