Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала за 40 минут в пятницу в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

«За 40 минут в столице выпало 19 мм осадков. Большая их часть пришлась на центр города», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как пояснили представители комплекса, пропускная способность ливневой канализации столицы позволяет ей функционировать в штатном режиме при осадках 20–23 мм/ч. При этом норма осадков для июля составляет 94 мм.