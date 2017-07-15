Японские истребители с апреля по июнь чаще всего поднимались по тревоге из-за самолетов ВКС России. С таким заявлением выступил штаб самообороны страны.

Всего, по данным ведомства, за второй квартал 2017 года японские самолеты поднимали по тревоге из-за приближения иностранных самолетов 229 раз. При этом 125 раз (55%) тревога объявлялась из-за военных самолетов РФ, 101 раз (44%) из-за самолетов Китая.

При этом, последние пять лет статистика была в пользу Китая. Так, в прошлом году за тот же период времени, японские истребители поднимались в воздух 199 раз из-за китайских самолетов и 78 раз из-за российских. Также в ведомстве отметили, что китайские самолеты преимущественно представлены истребителями, и их полеты проходят над территорией Восточно-Китайского моря, в то время как с российской стороны представлены самолеты-разведчики, которые совершают практически полный облет территории Японии.

В обнародованных данных, снабженных фотографиями, утверждается, что в облетах участвовали Ту-95, Ту-142, Ил-38, Ил-20, Су-24.