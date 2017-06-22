Самолет российского министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой сопровождали польские F-16. Согласно информации минобороны Польши, они поднялись после сигнала тревоги.

Самолет Шойгу летел в Калининградскую область. Борт министра следовал с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту российского министра обороны, но между ним и российским лайнером вклинился Су-27. Самолет продемонстрировал пилотам F-16 свое вооружение, качнув крыльями. После этого польские истребители улетели.

Аналогичные меры альянс принял и во время перелета Шойгу из Калининграда в Москву. Однако в этом случае истребители следовали на значительном расстоянии от российского самолета, не пытаясь сблизиться.

В НАТО еще накануне подтвердили факт перехвата российских авиасудов. При этом в альянсе отметили, что не знали, кто находился на борту лайнера.