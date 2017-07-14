Президент России Владимир Путин заявил, что правила вступления в гражданство РФ для украинцев будут упрощены — им больше не понадобится предоставлять справку о выходе из гражданства Украины. Этими планами президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

«Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них (выходцев с Украины) бумаг, подтверждающих их выход из гражданства (Украины)», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин также уточнил, что для украинцев будет достаточно предъявить подтверждения того, что они обратились к властям Украины для выхода из гражданства страны.