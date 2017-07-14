Президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината заявил, что Россия будет предпринимать все необходимые усилия для борьбы с попытками фальсифицировать ее историю. Президент добавил, что Москва будет спокойно и аргументированно отстаивать свою позицию.

Президент сказал, что по этому поводу «нельзя сходить с ума», «надо просто к этому относиться как к рабочему моменту». «Но нужно настойчиво, ясно, доходчиво, аргументированно показывать нашу собственную позицию», — добавил президент.

Российский лидер выразил уверенность, что если «уделять этому необходимое внимание, то все попытки что-либо извратить и использовать это против нас обречены на провал».

Владимир Путин в качестве примера искажения российской истории предложил спросить японцев о том, кто сбросил атомную бомбу в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки. Он отметил, что чуть ли не каждый третий скажет, что Советский Союз.

Президент РФ добавил, что необходимо показать реальную роль России в мировых процессах.