Россия готова отстаивать свои интересы цивилизованным способом и не собирается ни с кем воевать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области.

«Мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать, но исходим из того, что с нами тоже будут считаться и уважать наши законные интересы, законные права», — цитирует лидера страны агентство «РИА Новости».

По его словам, для того чтобы отстаивать государственные интересы законными и цивилизованными способами, России необходимо подавать информацию о себе объективно, в частности, не искажая истории страны.