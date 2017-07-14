Президент России Владимир Путин признался, что ему больше всего нравится общаться с рабочими людьми, которые умеют делать что-то своими руками и головой. Об этом он заявил на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области.

«Я говорю совершенно искренне — это не рисовка какая-то, говорю совершенно откровенно: мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят. С рабочими людьми, рабочими — в широком смысле этого слова: с теми, кто своими руками что-то делает, своей головой», — сказал глава государства.

Он заверил, что чувствует себя органично в таком коллективе, и подчеркнул, что такое общение полезно, поскольку оно отображает настоящую жизнь. «Жизнь состоит из того, чем вы занимаетесь, над чем вы работаете. Что может быть интереснее в России? Ничего!» — признался российский лидер.

В ходе общения с президентом один из рабочих спросил его, уверен ли сам глава государства в будущем страны. Тогда Владимир Путин переадресовал этот вопрос автору, и тот ответил, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить свое завтра.

«Чем больше людей, которые занимаются конкретным делом, конкретным производством, говорят так, как вы, тем больше у всех у нас будет уверенности в том, что победа России неизбежна», — подчеркнул президент.