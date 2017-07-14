Уровень потребления металлургической продукции в России в ближайшие два года останется на отметке в 2,5 млн т в год, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими Лебединского ГОКа в Белгородской области.

«Примерно на ближайшие годы объем в 2,5 млн т будет сохраняться», — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что власти страны стараются планировать развитие экономики на 20–30 лет и выстроить стратегию ее развития до 2025, 2030 годов. «Такой горизонт планирования возможен. Это касается и гражданских отраслей производства, и оборонных отраслей производства», — заметил президент.

Однако он отметил, что производить планирование на такие сроки достаточно сложно в условиях большой степени непрогнозируемых обстоятельств, которые не зависят от действий руководства.